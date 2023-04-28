На Миколаївщині через суд намагаються повернути державі землі лісового фонду вартістю майже 2,5 млн грн.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Установлено, що Головне управління Держгеокадастру при формуванні вказаної ділянки сільськогосподарського призначення та передачі її у приватну власність відповідачу, незаконно включило до її складу землі лісового фонду площею 0,7 га вартістю майже 2,5 млн грн, які на той час перебували у постійному користуванні ДП «Вознесенське лісове господарство».

Крім того, встановлено, що вказана земельна ділянка знаходиться в плавнях річки Жидівка (лівої притоки річки Мертвовод, басейну річки Південни Буг).

При цьому, згідно положень діючого земельного законодавства до земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі лісового та водного фондів України.

Вознесенською окружною прокуратурою до Братського районного суду Миколаївської області скеровано позов про визнання незаконним та скасування наказу, визнання недійсним свідоцтва про право власності на землю, скасування державної реєстрації земельної ділянки загальною площею 1,7 га. Наразі судом відкрито провадження у справі, її судовий розгляд триває.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині «Баштанське лісове господарство» завдало природі шкоди на 6,4 млн грн. Підприємство використовувало земельні ділянки не за цільовим призначенням.