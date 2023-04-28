Вінницька облрада припинила договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборонила будь-яке користування майном, що є спільною власністю територіальних громад області, з релігійними організаціями УПЦ (МП).

За відповідне рішення проголосували 54 із 60 присутніх на сесії облради депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

В ухваленому на сесії рішенні «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Вінницької області» йдеться про припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборону будь-якого користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями Української православної церкви в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані у державі-агресорі.

Вінницькій ОВА рекомендовано здійснити комплекс заходів з проведення інвентаризації земельних ділянок та наявних релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності і передані в користування релігійним організаціям УПЦ (МП).

Окрім того, депутати ухвалили звернення до Верховної Ради щодо невідкладного розгляду проєктів законів «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій та «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій».

Нагадаємо, Чернівецька міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування 22 земельними ділянками у громаді.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.