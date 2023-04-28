|Швидкість вітру:
|6.3 м/с
|Схід сонця:
|05:42
|Захід сонця:
|19:56
|Температура завтра:
|+13 C°
|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|05:39
|Захід сонця
|20:11
|Температура завтра:
|+15 C°
У Міністерстві культури та інформаційної політики оцінюють збитки культурі внаслідок повномасштабної війни у 7 мільярдів доларів.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
— Це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури, — заявив Олександр Ткаченко.
Він вважає, що за останні пів року підвищилося розуміння вагомості культури в Україні. За його словами, «культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів».
Також Олександр Ткаченко згадав, що необхідно зберегти таланти в Україні, а ще заявив, що відвідуваність культурних заходів протягом 2022 року зросло на 10% у порівнянні з 20221 роком.
— Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до повномасштабної війни, — сказав міністр.
Нагадаємо, внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.
У Міністерстві культури та інформаційної політики оцінюють збитки культурі внаслідок повномасштабної війни у 7 мільярдів доларів.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
— Це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури, — заявив Олександр Ткаченко.
Він вважає, що за останні пів року підвищилося розуміння вагомості культури в Україні. За його словами, «культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів».
Також Олександр Ткаченко згадав, що необхідно зберегти таланти в Україні, а ще заявив, що відвідуваність культурних заходів протягом 2022 року зросло на 10% у порівнянні з 20221 роком.
— Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до повномасштабної війни, — сказав міністр.
Нагадаємо, внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.