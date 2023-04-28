У Міністерстві культури та інформаційної політики оцінюють збитки культурі внаслідок повномасштабної війни у 7 мільярдів доларів.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

— Це не тільки через бомбардування, а взагалі втрати доходів та іншого. Тому коли ми говоримо про відновлення, завжди звертаємо увагу на те, що відновлення також має відбуватися у сфері культури, — заявив Олександр Ткаченко.

Він вважає, що за останні пів року підвищилося розуміння вагомості культури в Україні. За його словами, «культура, можливо, третя після МОЗ та МОН, але є складовою частиною державних пріоритетів».

Також Олександр Ткаченко згадав, що необхідно зберегти таланти в Україні, а ще заявив, що відвідуваність культурних заходів протягом 2022 року зросло на 10% у порівнянні з 20221 роком.

— Це означає, що люди хочуть читати, хочуть відвідувати театри, принаймні відчувати смак звичайного мирного життя, яке було до повномасштабної війни, — сказав міністр.

Нагадаємо, внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.