В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі запрацював український паспортний сервіс «Документ».

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Фахівці працюватимуть у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою сервісу.

Там українці зможуть оформити паспортні документи, щоб отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися в місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн. Наразі доступні такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи в разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

страхування.

Мобільні комплекси розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Вони працюватимуть з понеділка по суботу, з 09:00 до 18:00.

Поки що обслуговування у Валенсії здійснюватимуть за «живою чергою». Згодом планують запровадити запис до електронної черги.

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