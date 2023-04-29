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В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі запрацював український паспортний сервіс «Документ».
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Фахівці працюватимуть у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою сервісу.
Там українці зможуть оформити паспортні документи, щоб отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися в місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн. Наразі доступні такі послуги:
Мобільні комплекси розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Вони працюватимуть з понеділка по суботу, з 09:00 до 18:00.
Поки що обслуговування у Валенсії здійснюватимуть за «живою чергою». Згодом планують запровадити запис до електронної черги.
Нагадаємо, компанія «Нова Пошта» відкрилася ще в одній європейській країні — перше відділення відкрили у Литві.
В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі запрацював український паспортний сервіс «Документ».
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Фахівці працюватимуть у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою сервісу.
Там українці зможуть оформити паспортні документи, щоб отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися в місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн. Наразі доступні такі послуги:
Мобільні комплекси розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Вони працюватимуть з понеділка по суботу, з 09:00 до 18:00.
Поки що обслуговування у Валенсії здійснюватимуть за «живою чергою». Згодом планують запровадити запис до електронної черги.
Нагадаємо, компанія «Нова Пошта» відкрилася ще в одній європейській країні — перше відділення відкрили у Литві.