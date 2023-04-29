Президент Бразилії Лула да Сілва виклав свою позицію щодо ненадання допомоги Україні в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, яке вийшло 27 квітня.

За його словами, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Бразилії попросив його передати танкові боєприпаси, які країні свого часу надав Берлін, Україні.

— Я сказав Шольцу, що я цього не робитиму, тому що, якщо Росія побачить, що Україна використовує бразильське озброєння, тоді Бразилія вступає у війну. А якщо ти береш участь у війні, ти не можеш говорити про мир, – заявив президент.

Він висловив думку, що війна «пов’язана з політичними інтересами й виборчими стратегіями», хоча не уточнив, чиїми саме. Да Сілва закликав «незацікавлені сторони» розробити мирну угоду для завершення війни.

— Не питайте мене як – спочатку ми повинні сісти за стіл переговорів. Обидві сторони хочуть перемогти, але війна не завжди потребує переможця. Припиніть сваритися, домовтеся і поверніть все, як було. Я вважаю, що це можливо, тому що це сталося після Другої світової війни, – сказав він.

Друга світова війна в Європі завершилася після військової перемоги союзних армій над нацистською Німеччиною та підписання керівництвом Вермахту акту про капітуляцію.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонував, щоб Україна поступилася Росії Кримським півостровом, щоб покласти край війні.