Співробітниця «Миколаївобленерго» Валентина Фролова отримала відзнаку президента «За Оборону України».

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Валентині Фроловій 65 років. Вона з початку повномасштабних бойових дій не покидала місця мешкання та роботи, навіть при тому, що знаходилися вони в зоні активних бойових дій.

На підприємстві відзначають, що поки не можуть розповісти про її «небезпечні та відчайдушні вчинки» та обіцяють зробити це після перемоги України у війні. Однак там натякнули, що її заслуга є в тому, що російські загарбники «меншим складом» залишили окуповані землі.

«Валентині Іванівні 65 і більшу частину свого життя вона є співробітницею Товариства. На вид сором’язлива та вразлива, ця жінка проявила стільки патріотизму, мужності та ініціативи, що може заткнути за пояс багатьох чоловіків. Колись, вже після Перемоги, ми зможемо в деталях розповісти про небезпечні та відчайдушні вчинки нашої колеги. Зараз можемо лише сказати, що Валентина Фролова з початку повномасштабних бойових дій не покидала місця мешкання та роботи, навіть при тому, що знаходилися вони в зоні активних бойових дій, безпосередньо у місцевості, де намагалися закріпитися ворожі сили. Що зрештою їм довелося здійснити «жест доброї волі» і меншим складом вже залишити окуповані землі, зокрема, заслуга і Валентини Іванівни», — розповіли на підприємстві.

Нагадаємо, рятувальника з Миколаївщини Ігоря Івасикова нагороджено відзнакою Президента України «Національна легенда України».