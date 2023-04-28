Голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд

Голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд та і не провела обіцяне засідання, на якому мало б розглядатися питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги.

Засідання профільної комісії мало відбутися через день після засідання сесії, тобто сьогодні, 28 квітня, пишуть «НикВести».

Під час останнього засідання комісії з питань охорони здоров'я депутатам 26 квітня було запропоновано розглянути питання скорочення штату в ЛШМД. Тоді йшлося про те, щоб запросити до відеоконференції начальницю управління охорони здоров’я Ірину Шамрай та головного лікаря закладу Олександра Дем’янова.

Однак Ганна Норд негативно відреагувала на на таку пропозиція своїх колег. Вона запропонувала їм «не наводити суєту» і відкласти це питання до наступного засідання комісії, яке мало б відбутися наступного після сесії дня. Свою позицію Ганна Норд аргументувала, зокрема тим, що члени комісії не в змозі вирішити це питання, тому запропонувала дочекатися засідання сесії.

— А ми нічого не вирішимо, ми не винесемо на сесію, — декілька раз акцентувала Ганна Норд.

Вступере думці депутатів профільної комісії, питання скорочення медиків було розглянуто вже на сесії міськради 27 квітня. Й хоча його обговорення тривало годину, виборці все ж не почули від Ганни Норд слів на захист миколаївських медиків, якими вона опікується на профільній комісії. Замість того голова профільної комісії стала на захист посадовців.

Зокрема, вона розкритикувала позицію депутата Юрія Степанця, який висловився щодо беззмістовності звіту начальниці управління охорони здоров’я Ірини Шамрай та звернув увагу на питання скорочення штату чиновників міської ради. Ганна Норд заявила, що у чиновників «дуже тяжка робота» і що депутати «реально почули дуже професійну доповідь пані Ірини Шамрай».

— Треба спочатку розібратись, що ми реально можемо зробити в цій ситуації, а потім вже робити висновки і щось пропонувати. Я б хотіла зробити одну ремарку щодо вчорашньої доповіді Юрія, я його дуже поважаю, але вважаю, що у військовий час дуже важко працювати чиновником, і не треба їх огульно звинувачувати в якихось процесах, якщо ви не впевнені, що насправді вони є. Ми сьогодні реально почули дуже професійну доповідь пані Ірини Шамрай, за те що вона оперує даними, і це реальні процеси, які треба враховувати. Давайте не будемо займатись популізмом, а будемо робити речі, якими зможемо зберегти медичну галузь, – заявила Ганна Норд.

Нагадаємо, в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.