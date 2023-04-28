Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє депортувати з окупованих українських територій місцевих жителів, які не прийняли громадянство Росії.

Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, пише «Радіо Свобода».

Згідно з указом, громадяни України, які проживають на територіях, про анексію яких офіційно оголосила Росія, повинні або стати громадянами Росії, або офіційно відмовитися це робити. Ті, хто обере другий варіант, з 1 липня 2024 року вважатимуться іноземцями.

Депортації також можуть зазнати жителі зайнятих Росією регіонів, якщо вони «створюють загрозу національній безпеці, виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у несанкціонованих акціях».