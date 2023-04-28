Протягом квітня російська сторона системно блокує рух суден з українським збіжжям та затримує проведення інспекцій. Таким чином агресор позбавляє світ продовольства, а українських аграріїв – заробітку.

Цю думку висловив голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

26 квітня російська сторона призупинила роботу зернового коридору. Через дії Росії судна, які прямували в Африку за Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН – вимушені чекати на погодження проходу.

— Люди з країн, які потребують нашого зерна – не отримують його вчасно. За даними ООН, за час роботи зернового коридору Україна експортувала морем майже 29 мільйонів тонн агропродукції. Це вдвічі менші обсяги, ніж Україна експортувала морем до війни. Своїми терористичними діями Росія не інакше, як провокує голод у світі, – сказав Олександр Гайду.

За його словами, такі дії Росії ставлять під загрозу світову продовольчу безпеку, тож реакція Туреччини та ООН має бути жорсткіша. Крім того, факти блокування Росією суден мають стати доказами злочинів РФ у війні проти України.

— Експорт сільськогосподарської продукції з України важливий не лише для українського, а й для міжнародного ринку. Маємо захистити і українських аграріїв, і людей, які потребують нашого продовольства, – додав Гайду.

Раніше, Олександр Гайду повідомляв, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.