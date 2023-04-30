Південна Корея стежить за ситуацією на полі бою в Україні. Сеул розглядає різні варіанти, коли йдеться про допомогу Києву летальною зброєю.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє Reuters.

Він наголосив, що російське вторгнення є порушенням міжнародного права та прав українців.

— Ми повинні довести, що такі спроби ніколи не досягнуть успіху, щоб заблокувати подальші спроби в майбутньому, — сказав Юн Сок Йоль.

На запитання про можливість надання Південною Кореєю летальної допомоги Україні він відповів, що розглядаються різні варіанти.

— Ми уважно стежимо за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права. Зараз ми уважно стежимо за ситуацією і розглядаємо різні варіанти, — зазначив президент Південної Кореї.

Нагадаємо, минулого року корейська делегація відвідала Бучу та Ірпінь та планує допомогти Україні відбудувати зруйновану інфраструктуру.