Офіс мовного омбудсмена Тарас Креміня подав апеляцію на рішення суду, яким визнали право мера Харкова Ігоря Терехова вести соцмережі російською мовою.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

— Звичайно, ми не будемо спостерігати за тим, як з нами судяться. Ми будемо боротися за право харків’ян спілкуватися українською мовою у своєму рідному місті. Тому ми подали апеляцію два тижні тому і чекаємо на засідання в апеляційному суді. І будемо сподіватися, що наша позиція в суді буде підтримана суддями. Разом з тим хочу засвідчити, що міський голова, відколи почав сплачувати штраф за порушення мовного закону, перейшов на спілкування українською мовою і активно пропагує українське слово не тільки на теренах міста Харкова, але ще й Харківської області, – зазначив Тарас Кремінь.

За його словами, добре, що зараз Ігор Терехов перебуває у США, адже на думку Тараса Кременя, «зайвий раз йому українська громада все-таки нагадає, яка мова української держави, що зараз ми виборюємо на війні».

Нагадаємо, нещодавно міський голова Харкова Ігор Терехов виграв суд у справі про використання російської мови у соцмережах і уникнув адмінпокарання – сплати штрафу.

Як повідомлялося, уповноважений із державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо Ігоря Терехова. За виступи російською мовою в ефірі телемарафону «Єдині новини» міський голова Харкова має сплатити 3400 гривень.

Після цього міський голова Харкова Ігор Терехов запевнив, що сплатить штраф за використання російської мови у виступах та в соціальних мережах.