Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт Новопетрівської спецшколи у Баштанському районі.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На роботи готові витратити 11 мільйонів 436 тисяч гривень. Аукціон запланований на 5 травня. Роботи переможець повинен буде закінчити до кінця поточного року.

Згідно з техзавданням, підрядник повинен буде замінити систему опалення, відремонтувати покрівлю, провести світло у деякі приміщення, облаштувати блискавкозахист, відремонтувати їдальню, медпункт, майстерню та два спальні корпуси.

Раніше повдіомлялося, що директорка Новопетрівської спецшколи Наталія Луцик не змогла залишити дітей напризволяще та поїхала з вихованцями, коли росіяни вирішили вивезти їх в РФ. Завдяки їй та її чоловіку Валерію вдалося врятувати малечу від Росії та перевезти до Грузії.