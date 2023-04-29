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Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт Новопетрівської спецшколи у Баштанському районі.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
На роботи готові витратити 11 мільйонів 436 тисяч гривень. Аукціон запланований на 5 травня. Роботи переможець повинен буде закінчити до кінця поточного року.
Згідно з техзавданням, підрядник повинен буде замінити систему опалення, відремонтувати покрівлю, провести світло у деякі приміщення, облаштувати блискавкозахист, відремонтувати їдальню, медпункт, майстерню та два спальні корпуси.
Раніше повдіомлялося, що директорка Новопетрівської спецшколи Наталія Луцик не змогла залишити дітей напризволяще та поїхала з вихованцями, коли росіяни вирішили вивезти їх в РФ. Завдяки їй та її чоловіку Валерію вдалося врятувати малечу від Росії та перевезти до Грузії.
Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на капремонт Новопетрівської спецшколи у Баштанському районі.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
На роботи готові витратити 11 мільйонів 436 тисяч гривень. Аукціон запланований на 5 травня. Роботи переможець повинен буде закінчити до кінця поточного року.
Згідно з техзавданням, підрядник повинен буде замінити систему опалення, відремонтувати покрівлю, провести світло у деякі приміщення, облаштувати блискавкозахист, відремонтувати їдальню, медпункт, майстерню та два спальні корпуси.
Раніше повдіомлялося, що директорка Новопетрівської спецшколи Наталія Луцик не змогла залишити дітей напризволяще та поїхала з вихованцями, коли росіяни вирішили вивезти їх в РФ. Завдяки їй та її чоловіку Валерію вдалося врятувати малечу від Росії та перевезти до Грузії.