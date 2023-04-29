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Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту-«військорові» Семену Пєгову.
— На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК «Вагнер» закінчується. І ПВК «Вагнер» за якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію, нічого страшного, — сказав Євген Пригожин.
Він також розкритикував регулярну армію Росії, яка, за його словами, перебуває «в жалюгідному стані».
— Бардак іде у всьому. Бардак йде в обліку, у навчанні, у планах наступу. І головний бардак починається з «ми взагалі куди йдемо», – додав він.
Раніше повідомлялося, що куратор російських бойовиків ПВК «Вагнера» Євген Пригожин шантажує військово-політичне керівництво РФ. Він заявив, що якщо йому не дадуть боєприпасів, його бойовики вийдуть із Бахмута.
Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту-«військорові» Семену Пєгову.
— На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК «Вагнер» закінчується. І ПВК «Вагнер» за якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію, нічого страшного, — сказав Євген Пригожин.
Він також розкритикував регулярну армію Росії, яка, за його словами, перебуває «в жалюгідному стані».
— Бардак іде у всьому. Бардак йде в обліку, у навчанні, у планах наступу. І головний бардак починається з «ми взагалі куди йдемо», – додав він.
Раніше повідомлялося, що куратор російських бойовиків ПВК «Вагнера» Євген Пригожин шантажує військово-політичне керівництво РФ. Він заявив, що якщо йому не дадуть боєприпасів, його бойовики вийдуть із Бахмута.