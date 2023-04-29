Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту-«військорові» Семену Пєгову.

— На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК «Вагнер» закінчується. І ПВК «Вагнер» за якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію, нічого страшного, — сказав Євген Пригожин.

Він також розкритикував регулярну армію Росії, яка, за його словами, перебуває «в жалюгідному стані».

— Бардак іде у всьому. Бардак йде в обліку, у навчанні, у планах наступу. І головний бардак починається з «ми взагалі куди йдемо», – додав він.

Раніше повідомлялося, що куратор російських бойовиків ПВК «Вагнера» Євген Пригожин шантажує військово-політичне керівництво РФ. Він заявив, що якщо йому не дадуть боєприпасів, його бойовики вийдуть із Бахмута.