Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни тікатимуть з Криму, коли Сили оборони підійдуть до адміністративної межі з півостровом.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

— Коли ми підійдемо на адміністративні кордони з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Вони зараз риють окопи. Перерили весь пляж, хоча вчора казали, що це така краса і це буде туристичний центр, і вони вкладатимуть мільярди. Десять років минуло. Які мільярди? Що вони там зробили, окрім того що захопили територію, вигнали людей, політичні в’язні й журналісти у тюрмах? Що вони там зробили? Нуль, нічого нема, — заявив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що росія лише мілітаризує півострів, однак коли українські захисники прийдуть, місцеві мешканці допомагатимуть визволяти свою землю від окупантів.

— Вони (росіяни, — прим.) бігтимуть з Криму, бігтимуть швидше, ніж з Донбасу. Вони собі навіть не уявляють, що люди в Криму розуміють. Що як тільки ми дійдемо до першого села в Криму, ви побачите, як люди вийдуть на вулиці і будуть також гнати цю «владу» з Криму. Так воно і буде, — переконаний Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в суботу, 29 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа на нафтобазі. Окупаційна «влада» регіону заявляє про влучання безпілотника.