В суботу, 29 квітня, президент Чехії Петр Павел відвідав Дніпро та вшанував пам’ять загиблих від російської агресії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сергій Лисак розповів, що вони разом з Петером Павелом відвідали один з гуртожитків, в якому проживають переселенці з різних областей Україн. Зокрема з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей.

— Бувало таке, що (в гуртожитку, — прим.) одномоментно розміщували до 500 переселенців. Нині залишається трохи більш як 70, — повідомив глава ОВА.

Він також розповів, що разом з чеським президентом вони вшанували пам’ять загиблих від російської агресії.