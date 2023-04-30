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В суботу, 29 квітня, президент Чехії Петр Павел відвідав Дніпро та вшанував пам’ять загиблих від російської агресії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сергій Лисак розповів, що вони разом з Петером Павелом відвідали один з гуртожитків, в якому проживають переселенці з різних областей Україн. Зокрема з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей.
— Бувало таке, що (в гуртожитку, — прим.) одномоментно розміщували до 500 переселенців. Нині залишається трохи більш як 70, — повідомив глава ОВА.
Він також розповів, що разом з чеським президентом вони вшанували пам’ять загиблих від російської агресії.
— В пам’ять про загиблих поклали квіти. Вшанували й оборонців на Алеї Пам’яті, — додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що у Чехії було винесено вироки дев'ятьом особам, через підтримку та схвалення збройної агресії Росії в Україні.
В суботу, 29 квітня, президент Чехії Петр Павел відвідав Дніпро та вшанував пам’ять загиблих від російської агресії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сергій Лисак розповів, що вони разом з Петером Павелом відвідали один з гуртожитків, в якому проживають переселенці з різних областей Україн. Зокрема з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей.
— Бувало таке, що (в гуртожитку, — прим.) одномоментно розміщували до 500 переселенців. Нині залишається трохи більш як 70, — повідомив глава ОВА.
Він також розповів, що разом з чеським президентом вони вшанували пам’ять загиблих від російської агресії.
— В пам’ять про загиблих поклали квіти. Вшанували й оборонців на Алеї Пам’яті, — додав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що у Чехії було винесено вироки дев'ятьом особам, через підтримку та схвалення збройної агресії Росії в Україні.