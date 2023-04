Ілюстративне фото

Держагентство відновлення України та корпорація The Conflict and Development Foundation за підтримки гранту від The Howard G. Buffett Foundation розпочинають спільний проект «Модульний міст».

Він допоможе налагодити логістику пріоритетними дорогами країни завдяки встановленню модульних конструкцій на місці зруйнованих внаслідок війни мостів, пише «Центр транспортних стратегій».

Йдеться, зокрема про будівництво переправ у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Фундація профінансує постачання 9 модульних мостів.

— Цей проект – потужна підтримка невідкладного відновлення транспортної інфраструктури України американськими партнерами. Такі модульні конструкції надзвичайно варіативні, придатні для багаторазового використання та легко збираються. Наприклад, щоб змонтувати 1 переправу, достатньо команди з 5-10 осіб. Так само просто конструкцію можна демонтувати і перевлаштувати на іншій локації, коли Агентство отримає змогу повноцінно відбудувати об’єкт, – зазначив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Модульними мостами зможе проїхати і легковий, і вантажний транспорт. На них виробник заздалегідь наніс шар асфальтобетонного покриття.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині відкрили ще два мости, які були зруйновані російськими окупантами.