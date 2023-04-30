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Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, чого домагається Росія останніми атаками на міста, які розташовані далеко від лінії фронту.
Про військовий експерт повідомив в ефірі «Радіо NV».
— Щодо обстрілу багатоповерхівки в Миколаєві. Мені здається, вони хотіли поцілити по одній із казарм, де розміщувався склад української морської піхоти. Мої інсайди говорять, що українських морпіхів там не було і ця будівля жодного стосунку до українських Сил оборони не має. Тобто росіяни схибили.
Щодо обстрілів, які сталися сьогодні зранку, то очевидно, в Умані в багатоповерхівці точно немає жодних військових. Вона жодного стосунку до українських Сил оборони не має. Тобто знову схибили. Але наслідки цих хибних атак є жахливими — гинуть мирні люди, жінки, діти, – розповів Владислав Селезньов.
Він назвав «слушним зауваженням» припущення, що тактика атак росіян по цивільних є терором для того, щоб вплинути на дії військових.
— Українська армія зараз постає перед вибором: що робити, куди спрямовувати сучасні системи протиповітряної оборони? На фронт, аби прикривати українські Сили оборони, котрі будуть діяти в рамках контрнаступу, чи захищати наші тили, де знаходяться наші жінки, діти, батьки? Бо очевидно, що ця війна зокрема для того, аби забезпечити безпеку, спокій мешканців мирних регіонів нашої країни, — сказав військовий експерт.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Раніше «НикВести» опублікували фоторепортаж з місць прильотів.
Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, чого домагається Росія останніми атаками на міста, які розташовані далеко від лінії фронту.
Про військовий експерт повідомив в ефірі «Радіо NV».
— Щодо обстрілу багатоповерхівки в Миколаєві. Мені здається, вони хотіли поцілити по одній із казарм, де розміщувався склад української морської піхоти. Мої інсайди говорять, що українських морпіхів там не було і ця будівля жодного стосунку до українських Сил оборони не має. Тобто росіяни схибили.
Щодо обстрілів, які сталися сьогодні зранку, то очевидно, в Умані в багатоповерхівці точно немає жодних військових. Вона жодного стосунку до українських Сил оборони не має. Тобто знову схибили. Але наслідки цих хибних атак є жахливими — гинуть мирні люди, жінки, діти, – розповів Владислав Селезньов.
Він назвав «слушним зауваженням» припущення, що тактика атак росіян по цивільних є терором для того, щоб вплинути на дії військових.
— Українська армія зараз постає перед вибором: що робити, куди спрямовувати сучасні системи протиповітряної оборони? На фронт, аби прикривати українські Сили оборони, котрі будуть діяти в рамках контрнаступу, чи захищати наші тили, де знаходяться наші жінки, діти, батьки? Бо очевидно, що ця війна зокрема для того, аби забезпечити безпеку, спокій мешканців мирних регіонів нашої країни, — сказав військовий експерт.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Раніше «НикВести» опублікували фоторепортаж з місць прильотів.