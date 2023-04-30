Наслідки обстрілу Миколаєва 27 квітня

Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, чого домагається Росія останніми атаками на міста, які розташовані далеко від лінії фронту.

Про військовий експерт повідомив в ефірі «Радіо NV».

— Щодо обстрілу багатоповерхівки в Миколаєві. Мені здається, вони хотіли поцілити по одній із казарм, де розміщувався склад української морської піхоти. Мої інсайди говорять, що українських морпіхів там не було і ця будівля жодного стосунку до українських Сил оборони не має. Тобто росіяни схибили. Щодо обстрілів, які сталися сьогодні зранку, то очевидно, в Умані в багатоповерхівці точно немає жодних військових. Вона жодного стосунку до українських Сил оборони не має. Тобто знову схибили. Але наслідки цих хибних атак є жахливими — гинуть мирні люди, жінки, діти, – розповів Владислав Селезньов.

Він назвав «слушним зауваженням» припущення, що тактика атак росіян по цивільних є терором для того, щоб вплинути на дії військових.

— Українська армія зараз постає перед вибором: що робити, куди спрямовувати сучасні системи протиповітряної оборони? На фронт, аби прикривати українські Сили оборони, котрі будуть діяти в рамках контрнаступу, чи захищати наші тили, де знаходяться наші жінки, діти, батьки? Бо очевидно, що ця війна зокрема для того, аби забезпечити безпеку, спокій мешканців мирних регіонів нашої країни, — сказав військовий експерт.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше «НикВести» опублікували фоторепортаж з місць прильотів.