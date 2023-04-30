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Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт частини дороги по вулиці 12-а Поздовжня.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На ремонт дороги планують витратити 16 мільйонів 213 тисяч 46 гривень. Йдеться про відрізок дороги від вулиці Космонавтів до вулиці Новозаводська, що складає 5878 метри квадратні площі робіт. Це приблизно три квартали дороги.

Наразі триває процес подання пропозицій, підрядника обиратимуть вже 8 травня. Переможець повинен буде виконати роботи до 15 жовтня 2023 року.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт проспекту Богоявленського у Корабельному районі та частини дороги проспекту Центрального.