Російські військові сьогодні вночі, 30 квітня, завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Зокрема ворог обстріляв громаду о 03:56, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупанти також обстріляли громаду 29 квітня о 19:00. Постраждалих немає.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, місто Очаків, що на Миколаївщині, понад рік потерпає від майже щоденних обстрілів військами РФ – є поранені та загиблі серед цивільного населення. Через загрозу життю, частина жителів міста виїхала, полишивши свої домівки.