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Російські військові сьогодні вночі, 30 квітня, завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Зокрема ворог обстріляв громаду о 03:56, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Окупанти також обстріляли громаду 29 квітня о 19:00. Постраждалих немає.
Водночас у Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, місто Очаків, що на Миколаївщині, понад рік потерпає від майже щоденних обстрілів військами РФ – є поранені та загиблі серед цивільного населення. Через загрозу життю, частина жителів міста виїхала, полишивши свої домівки.
Російські військові сьогодні вночі, 30 квітня, завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Зокрема ворог обстріляв громаду о 03:56, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Окупанти також обстріляли громаду 29 квітня о 19:00. Постраждалих немає.
Водночас у Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, місто Очаків, що на Миколаївщині, понад рік потерпає від майже щоденних обстрілів військами РФ – є поранені та загиблі серед цивільного населення. Через загрозу життю, частина жителів міста виїхала, полишивши свої домівки.