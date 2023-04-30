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Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.
Про це заявив голова ОВА Олександр Прокудін.
Останніми днями ворог значно посилив обстріли, тому Олександр Прокудін доручив завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення, визначити безпечні маршрути, місця тимчасового проживання з ліками та їжею, а також скласти списки маломобільних людей та багатодітних сімей.
Нагадаємо, Міністерство реінтеграції України пропонує примусово евакуювати дітей із зони бойових дій і збройних конфліктів.
Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.
Про це заявив голова ОВА Олександр Прокудін.
Останніми днями ворог значно посилив обстріли, тому Олександр Прокудін доручив завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення, визначити безпечні маршрути, місця тимчасового проживання з ліками та їжею, а також скласти списки маломобільних людей та багатодітних сімей.
Нагадаємо, Міністерство реінтеграції України пропонує примусово евакуювати дітей із зони бойових дій і збройних конфліктів.