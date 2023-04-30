Армія Росії наступає у районах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Марʼїнки. За добу 29 квітня Сили оборони України відбили 58 ворожих атак.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби Повітряні сили три рази вдарили завдали по скупченнях окупантів. Також українські захисники перехопили два дрони Shahed, розвідувальний безпілотник «Орлан-10» та ще невстановлений безпілотний літальний апарат.

Українські ракетники й артилеристи вразили два склади паливно-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони та артилерійський підрозділ.

За минулу добу російське військо втратила приблизно 470 військових, два танки, пʼять бойових броньованих машин та шість артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 190 510 росіян.

Нагадаємо, російські військові сьогодні вночі, 30 квітня, завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.