В Англії, у туалетній кабінці пабу Wetherspoons, що в графстві Камбрія, знайшли конфіденційні креслення атомного підводного човна Anson.

Про це повідомляє британська газета The Sun із посиланням на джерела.

У документах була ключова інформація про гідравліку Anson. Папери мали позначку «Офіційна конфіденційність» — це на один рівень нижче за секретні.

Документ знайшли разом із ремінцем Королівського флоту. Від бару пʼять хвилин ходу до верфі BAE Systems, де будують підводні човни класу Astute.

— Паб був повен людей — військових і цивільних. Я зайшов до вбиральні, а креслення та ремінець валялися на підлозі кабінки. Будь-хто міг їх знайти. Пощастило, що це не був якийсь російський шпигун під глибоким прикриттям, — розповіло джерело.

Представник ВМС повідомив The Sun, що папери були «загальними навчальними документами», вони є частиною довідкового посібника для тих, хто служить або працює на підводному човні. Будь-хто, хто працював на підводному човні, міг скористатися цими документами.

Судно Anson спустили на воду в лютому, зараз воно базується на військово-морській базі в Шотландії для проведення ходових випробувань. Anson озброєний торпедами Spearfish та ракетами Tomahawk. Військово-морський флот описує підводний човен як «передовий військовий потенціал Великої Британії» та найдосконаліше у світі судно типу «мисливець-убивця». Ядерні реактори Anson дозволяють судну працювати 25 років без дозаправки. Судно може здійснити навколосвітню подорож, не піднімаючись із глибини на поверхню.

Раніше видання The New York Times заявило, що у Twitter і Telegram «злили» засекречені військові документи про плани США і НАТО щодо нарощування спроможностей української армії перед запланованим контрнаступом.