У Бразилії апеляційний суд другої інстанції 29 квітня скасував рішення про блокування месенджеру Telegram, яке запровадили кілька днів тому.

Про це пише Reuters.

Суддя Флавіо Лукас заявив, що повне призупинення роботи Telegram у країні «нерозумно», бо воно впливає на свободу спілкування тисяч людей.

Нагадаємо, адміністрація Telegram на вимогу Apple заблокувала на iPhone та iPad низку пов'язаних з Білоруссю російськомовних каналів на 80 тисяч підписників сумарно.