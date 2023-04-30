Український журналіст Дмитро Комаров показав один день з життя президента Володимира Зеленського у спецпроєкті «Рік. Життя за кадром».

Цього разу знімальна група разом із главою держави вирушила до Миколаєва, який на момент зйомок щоденно обстрілювали росіяни, йдеться в опублікованому 28 квітня спецфільмі «Рік. За кадром. День президента».

Першою локацією стало розташоване глибоко під землею сховище. Там знаходився зал засідань, в якому Володимир Зеленський проводив секретну нараду за участі, зокрема очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Така секретність та ретельний вибір місця повʼязані з тим, що російські окупанти могли дізнатися про перебування у місті президента й розпочати обстріл.

Перед входом до сховища всі учасники засідання зобов'язані були здати мобільні телефони й інші електронні пристрої, які можна відстежити або встановити прослуховування.

Стороннім особам потрапити туди неможливо, проте для знімальної групи та Дмитра Комарова зробили виняток. Їм дали приблизно хвилину на те, щоби зробити потрібні кадри, після чого попросили піти і чекати в автобусі.

Несподівано, під час засідання пролунав сигнал повітряної тривоги і журналіст із командою був змушений знову йти в укриття.

— Повітряна тривога. Напевно, ворог дізнався, що делегація тут, тому треба бігти на мінус перший поверх. За час повномасштабної війни ми всі звикли до постійних повітряних тривог, але зазвичай ти не знаєш — куди хоче потрапити ворог. Але коли поряд з тобою перебуває президент — тривога сприймається інакше, – прокоментував Дмитро Комаров.

Глава держави є ціллю номер один для супротивника, тому, як зазначив Дмитро Комаров, потрібна секретність переміщень.

Після секретної наради президент та знімальна група вирушили до наступної локації. Задля безпеки про місце локації заздалегідь нікого не попереджають, усі учасники дізнаються про нього вже по факту приїзду.

Наступною локацією стала одна з лікарень Миколаєва, де Володимир Зеленський разом з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідали поранених українських захисників. Глава держави також нагородив за службу лікарів миколаївського медичного закладу.

Ще двома локаціями у Миколаєві стали знищені російськими обстрілами резервуари з олією на території одного з підприємств міста та зруйнована російською ракетою будівля Миколаївської ОВА.

— Іноземці вражені. Одна справа дізнаватися про війну з новин, а зовсім інша – бути на місці і бачити все на власні очі, – додав Дмитро Комаров.

Нагадаємо, 30 січня 2023 року до Миколаєва з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський.