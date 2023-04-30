Куратор російських бойовиків ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин заявив, що російська армія «немає управління», через що виникають «головні проблеми» РФ у війні проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту-«військорові» Семену Пегову.

— Ми вже пройшли 24 лютого. Ви що зробили? Ви перетворили російську армію з другої армії теоретично в світі у що? В яку? Хрін його знає. Не будемо рахувати. Дамо змогу глядачам вирішити, яка ми тепер армія в світі, якщо не змогли впоратися з малесенькою Україною. І найголовніше, ще раз: найближчим часом буде контрнаступ. Ніхто не чешеться. Всім насрати на це, – сказав Євгеній Пригожин.

Він заявив, що обладнані російськими військовими укріпрайони – недієві без ефективного управління, якого наразі армія РФ немає.

— Потрібне управління. Найголовніше – це управління. Тому що коли укріпрайон є, то в ньому стоїть солдат і він повинен не втекти. Для того, щоб солдат не втік, артилерія повинна завдати удар по силах противника, що наступають. Це називається управління. Це як їжа, що потрапляє до організму. Неможливо, скажімо так, коли ти хочеш на горшку посидіти сказати, що ти поїв, якщо ти не поїв. А в нас зараз так виходить. Управління немає і від цього всі наші головні проблеми, – сказав Євгеній Пригожин.

Раніше повідомлялося, що куратор російських бойовиків ПВК «Вагнера» Євген Пригожин шантажує військово-політичне керівництво РФ. Він заявив, що якщо йому не дадуть боєприпасів, його бойовики вийдуть із Бахмута.

Він також заявив, що його приватна армія може незабаром припинити своє існування та «піти в історію».