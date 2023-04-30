Лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко передав українським військовим 5 комплексів БПЛА «Poseidon» і мобільні центри управління.

Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

— Петро Порошенко передав військовим п'ять комплексів БПЛА «Poseidon» і мобільні центри управління. Це 15 безпілотників і спеціально обладнані кунги (кузов уніфікований нульового габариту – ІФ-У) на базі вантажівок DAF, – йдеться в повідомленні.

Лідер «Європейської солідарності» наголошує, що «таким чином, створюються унікальні можливості для пілотів, операторів, артилеристів, розвідників, командирів».

— Взаємодія через систему захищеного зв'язку з пунктами артилерії дає змогу робити бойове застосування артилерії максимально ефективним, – наголошується в повідомленні.

Сума даної партії техніки перевищує 75 мільйонів гривень. Проєкт реалізується спільно Фондом Порошенка та ГО «Справа Громад».

— Нас мотивує віра в перемогу і віра в наш контрнаступ. Збройні Сили, які ми створили з 2014 року, мають очевидну перевагу – і тактичну, і стратегічну, і оперативну над росіянами, які базуються на стандартах радянської армії. А мотивація українських воїнів, які захищають власні родини, власний народ, власну землю, є просто неспівставною з мотивацією російських чмобіків, вагнерівців та інших нелюдів і бандитів, – наголошує Петро Порошенко.

Також він наголосив, що «не можна залишатися спокійними, коли бачиш кадри з Умані, де мирні жителі були вбиті російськими нелюдами. Кадри з Київської області, кадри з Дніпра, інших міст України. І ми точно цього не забудемо. Ми точно не пробачимо».

— Ми робимо все 24 години на добу для того, щоб наблизити нашу перемогу, в яку ми віримо і не сумніваємося, – наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко після Європейського Економічного Конгресу у польському Катовіце заїхав на склад техніки, який знаходиться на кордоні Нідерландів і Бельгії.