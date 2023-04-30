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Президент Володимир Зеленський заявив, що якби під час повномасштабного вторгнення Росії не очолював Україну, то все одно став би на її захист.
Про це він сказав в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.
— Я б точно був в Україні і точно боровся, — сказав Володимир Зеленський.
Журналістка уточнила, чи став би Володимир Зеленський солдатом. На що той відповів: «Я думаю, так».
На запитання, як він працює протягом 14 місяців у стані активної війни Володимир Зеленський розповів, що виділяє «якісь години» на те, щоб перемкнутися та «не втратити адекватність».
— Почитати щось, подивитися. Іноді маю таку можливість уночі або дуже рано-вранці. Щоденно я дуже рано прокидаюся і читаю. Бажано літературу, а не інтернет, — сказав Володимир Зеленський.
Він розповів, що не може балансувати президентство й батьківство під час війни: «[Це] неможливо. Я зараз, говорять, непоганий президент, але точно не найкращий батько. У мене немає часу на дітей та сім'ю [...] Я шкодую, що не маю часу на дітей і вони виховуються не мною».
Нагадаємо, український журналіст Дмитро Комаров показав один день з життя президента Володимира Зеленського у спецпроєкті «Рік. Життя за кадром».
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби під час повномасштабного вторгнення Росії не очолював Україну, то все одно став би на її захист.
Про це він сказав в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.
— Я б точно був в Україні і точно боровся, — сказав Володимир Зеленський.
Журналістка уточнила, чи став би Володимир Зеленський солдатом. На що той відповів: «Я думаю, так».
На запитання, як він працює протягом 14 місяців у стані активної війни Володимир Зеленський розповів, що виділяє «якісь години» на те, щоб перемкнутися та «не втратити адекватність».
— Почитати щось, подивитися. Іноді маю таку можливість уночі або дуже рано-вранці. Щоденно я дуже рано прокидаюся і читаю. Бажано літературу, а не інтернет, — сказав Володимир Зеленський.
Він розповів, що не може балансувати президентство й батьківство під час війни: «[Це] неможливо. Я зараз, говорять, непоганий президент, але точно не найкращий батько. У мене немає часу на дітей та сім'ю [...] Я шкодую, що не маю часу на дітей і вони виховуються не мною».
Нагадаємо, український журналіст Дмитро Комаров показав один день з життя президента Володимира Зеленського у спецпроєкті «Рік. Життя за кадром».