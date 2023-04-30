Президент Володимир Зеленський заявив, що якби під час повномасштабного вторгнення Росії не очолював Україну, то все одно став би на її захист.

Про це він сказав в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

— Я б точно був в Україні і точно боровся, — сказав Володимир Зеленський.

Журналістка уточнила, чи став би Володимир Зеленський солдатом. На що той відповів: «Я думаю, так».

На запитання, як він працює протягом 14 місяців у стані активної війни Володимир Зеленський розповів, що виділяє «якісь години» на те, щоб перемкнутися та «не втратити адекватність».

— Почитати щось, подивитися. Іноді маю таку можливість уночі або дуже рано-вранці. Щоденно я дуже рано прокидаюся і читаю. Бажано літературу, а не інтернет, — сказав Володимир Зеленський.

Він розповів, що не може балансувати президентство й батьківство під час війни: «[Це] неможливо. Я зараз, говорять, непоганий президент, але точно не найкращий батько. У мене немає часу на дітей та сім'ю [...] Я шкодую, що не маю часу на дітей і вони виховуються не мною».

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Комаров показав один день з життя президента Володимира Зеленського у спецпроєкті «Рік. Життя за кадром».