Бойові зіткнення між Збройними силами та російськими окупантами іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, пише «Українська правда».

За його словами, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

Саме на Мар’їнському та Бахмутському напрямку тривають вуличні бої на мінімальних дистанціях. Музичук наголосив, що бойові зіткнення іноді відбуваються на відстанях менш як 50 метрів.

За словами речника Нацгвардії, через такі близькі бої Збройні сили змушені діяти максимально швидко.

Нагадаємо, армія Росії наступає у районах Лимана, Бахмута, Авдіївці, Марʼїнки. За добу 29 квітня Сили оборони України відбили 58 ворожих атак.