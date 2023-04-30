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Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Також в оновленому переліку військової допомоги є десять вантажівок.
Про це свідчать дані на сайті уряду Німеччини.
Згідно з ними, Україні передали систему IRIS-T SLM, ще вісім вантажівок Zetros (загалом їх стало 84) і дві вантажівки 8х6 з вісьмома розкатними контейнерами.
Нагадаємо, Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.
Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Також в оновленому переліку військової допомоги є десять вантажівок.
Про це свідчать дані на сайті уряду Німеччини.
Згідно з ними, Україні передали систему IRIS-T SLM, ще вісім вантажівок Zetros (загалом їх стало 84) і дві вантажівки 8х6 з вісьмома розкатними контейнерами.
Нагадаємо, Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.