Фото: Гурген Григорян

Директор компанії «Техбуд-99» Гурген Григорян обурився закупівлі протитанкових «їжаків» для Миколаївщини, заявивши, що ще у перші тижні великої війни місцеві підприємці надавали такі конструкції для оборони міста.

Таку реакцію підприємця викликала закупівля управлінням інфраструктури Миколаївської ОВА ста одиниць металевих «їжаків», вартістю 7 мільйонів 280 тисяч гривень. Поставити такі конструкції мають до 31 грудня 2023 року.

Гурген Григорян розповів, що з початку війни підприємці не тільки безкоштовно надали десятки тонн металу та за власні кошти виготовили сотні металевих «їжаків», але й забезпечили логістику конструкцій у необхідні точки.

— Десятки тон металу безкоштовно від «Автомир», дуже якісне безкоштовне виготовлення сотень «їжаків» від «Монтаж сервіс М», безкоштовна логістика від «ЮТК Миколаїв» — це все відбувалось рік тому, а тепер що? Хтось хоче заробити на тому, що ми зробили безкоштовно для рідного міста. Не дамо, – написав Гурген Григорян.

Як відомо, закупівля таких конструкцій була проведена без використання електронної системи, а в ProZorro відсутній текст договору. Ціна одного протитанкового «їжака» склала 7280 гривень, що майже вдвічі менше ніж, до прикладу закупівлі такої конструкції Київською ОВА — там вартість склала 4700 гривень за одиницю.

Як пише «Центр журналістських розслідувань», сто «їжаків» управління інфраструктури ОВА закупило у 70-річної підприємиці Овсянникової Наталі Михайлівни. За інформацією сервісу Clarity Project, це перший контракт для підприємиці на ринку держзакупівель.

Утім, особа з таким самим ім’ям та прізвищем є єдиною власницею миколаївського ТОВ «КЛМ ПЛАСТ», основним видом діяльності якого є холодне штампування та гнуття. Попереднім власником фірми був Юрій Клименко, син ректора Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Леоніда Клименка. Тоді підприємство виконало низку дрібних контрактів з університетом на 173 тисячі гривень.

Нагадаємо, що в березні 2022 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в центрі міста знесуть усі білборди, а метал від них пустити на протитанкові «їжаки».

Про знесення рекламних конструкцій в Миколаєві повідомляв в кінці березня й директор «антикорупційного» департаменту міської ради. Тоді такому рішенню обурився колишній заступник мера Миколаєва Олександр Омельчук. Він заявив, що вони непридатні для облаштування протитанкових «їжаків» на блокпоста міста.