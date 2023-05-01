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Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що всіх російських військових, які вчиняли воєнні злочини на території України, знайдуть та знищать в будь-якій частині світу.
Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу PBS.
— Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, — зазначив він.
За його словами, для цього в України є «достатньо власних сил і засобів».
Нагадаємо, Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів росіян, таких як інформація про геолокацію та мобільні телефони.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що всіх російських військових, які вчиняли воєнні злочини на території України, знайдуть та знищать в будь-якій частині світу.
Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу PBS.
— Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, — зазначив він.
За його словами, для цього в України є «достатньо власних сил і засобів».
Нагадаємо, Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів росіян, таких як інформація про геолокацію та мобільні телефони.