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Україна підписала три контракти з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 в Стамбулі.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.
— Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління, – зазначив він.
Нагадаємо, нендиректор турецької компанії «Baykar» Халук Байрактар заявив, що не продасть Росії безпілотники, скільки б грошей та не пропонувала.
Україна підписала три контракти з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 в Стамбулі.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.
— Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління, – зазначив він.
Нагадаємо, нендиректор турецької компанії «Baykar» Халук Байрактар заявив, що не продасть Росії безпілотники, скільки б грошей та не пропонувала.