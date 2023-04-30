Україна підписала три контракти з турецькою компанією Baykar під час міжнародної виставки авіаційної техніки Teknofest 2023 в Стамбулі.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

— Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління, – зазначив він.

Нагадаємо, нендиректор турецької компанії «Baykar» Халук Байрактар заявив, що не продасть Росії безпілотники, скільки б грошей та не пропонувала.