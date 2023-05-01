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Із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Росіяни постійно його обстрілюють.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, із села вивезли останні дві родини з дітьми. Багатьох батьків довелося вмовляти.
Російська армія майже щодня обстрілює село — воно розташоване південні Херсону навпроти островів.
Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.
Із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Росіяни постійно його обстрілюють.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, із села вивезли останні дві родини з дітьми. Багатьох батьків довелося вмовляти.
Російська армія майже щодня обстрілює село — воно розташоване південні Херсону навпроти островів.
Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.