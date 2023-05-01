Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав мешканців тимчасово окупованих територій України отримувати російське громадянство задля збереження життя.

Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону, пише hromadske.

— Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе прийняти рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми звільнимо цю територію, – сказав він.

Після деокупації, додав Дмитро Лубінець, слід офіційно відмовитися від російського паспорта — зараз напрацьовується відповідний закон.

— Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території, – підкреслив омбудсмен.

Коментуючи указ Володимира Путіна про можливу депортацію тих, хто відмовляється від громадянства РФ, омбудсмен зазначив, що цей указ передбачає кримінальне переслідування мешканців окупованих частин України. На його думку, громадян України, які відмовляться від російського паспорта, заарештують, і це буде окрема категорія цивільних заручників.

Дмитро Лубінець зазначив, що влада України вважає примусову паспортизацію воєнним злочином, але не визнає злочином отримання паспорта.

Нагадаємо, що російська окупаційна влада посилює примусову паспортизацію жителів лівобережної Херсонщини.