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Сили оборони України на окремих ділянках у Бахмуті провели контратаки, змусивши окупантів залишити деякі свої позиції.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, цитує Military Media Center.
Він 30 квітня відвідав декілька напрямків у районах бойових дій і нагородив оборонців Бахмута, які відзначились у боях.
Командувач розповідає, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Ситуація доволі складна: окупанти провели численні атаки, намагаючись прорвати українську оборону на декількох ділянках, але зазнали невдачі.
— Щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи «Вагнера», бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається, – пояснив Олександр Сирський.
За його словами, на Лиманському напрямку українські військові протягом кількох останніх днів теж відбили численні штурми. Сирський каже, що там противник зазнав втрат, а українці взяли в полон 10 ворожих солдатів.
Раніше йшлося, що в Бахмуті, ймовірно, посилюється конкуренція серед російських приватних військових компаній і збільшення кількості ПВК навколо міста може спричиняти «значні тертя» між ними.
Сили оборони України на окремих ділянках у Бахмуті провели контратаки, змусивши окупантів залишити деякі свої позиції.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, цитує Military Media Center.
Він 30 квітня відвідав декілька напрямків у районах бойових дій і нагородив оборонців Бахмута, які відзначились у боях.
Командувач розповідає, що на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Ситуація доволі складна: окупанти провели численні атаки, намагаючись прорвати українську оборону на декількох ділянках, але зазнали невдачі.
— Щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи «Вагнера», бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається, – пояснив Олександр Сирський.
За його словами, на Лиманському напрямку українські військові протягом кількох останніх днів теж відбили численні штурми. Сирський каже, що там противник зазнав втрат, а українці взяли в полон 10 ворожих солдатів.
Раніше йшлося, що в Бахмуті, ймовірно, посилюється конкуренція серед російських приватних військових компаній і збільшення кількості ПВК навколо міста може спричиняти «значні тертя» між ними.