За матеріалами СБУ 15 років тюрми загрожує колишньому нардепу від ОПЗЖ Олегу Волошину, який втік з України, за статтями про державну зраду та нанесення легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

«Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на колишнього народного депутата Верховної ради України ІХ скликання Олега Волошина. Протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву РФ у проведенні масштабної підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів, до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 125 (нанесення умисного легкого тілесного ушкодження).

За даними контррозвідки СБУ, Олег Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора. Перебуваючи у лавах забороненої партії ОПЗЖ, він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі.

Також у своїх численних дописах у соцмережах та виступах у телеефірах Олег Волошин намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені. Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації «Л/ДНР».

Разом з цим, задокументовано факт заподіяння ним умисних тілесних ушкоджень іншому громадянину.

За інформацією СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення фігурант втік з України до РФ, де наразі переховується від правосуддя.

У зв’язку з цим прокурори клопотатимуть про спеціальний судовий розгляд для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Екснардепу загрожує до 15 років ув’язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у січні миколаївський народний депутат України від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин подав заяву про складання депутатських повноважень.

Як відомо, Олег Волошин родом із Миколаєва, раніше він виступав за економічну співпрацю між Україною та Російською Федерацією та був заступником голови комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Слід зазначити, стаття 81, пункт 4 Конституції передбачає позбавлення мандату у разі припинення громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

10 лютого Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. В СБУ вважають, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. У своїх виступах та інтерв’ю нардеп подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України.

24 лютого 2023 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода