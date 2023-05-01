На кордоні Польщі і Білорусі працює вже 206 кілометрів електронного бар’єра, або ж системи камер та датчиків руху.

Про це пише «Європейська правда».

Як повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, бракує лише 150 метрів на останньому відрізку, де встановленню обладнання перешкоджають умови на місцевості.

Решта відрізка, або ж 25 км, вже встановлена.

Анна Міхальська запевнила, що перешкодою для встановлення обладнання є лише підтоплення на місцевості, в майбутньому це не має стати на заваді функціонування системи.

— Майже весь бар’єр, однак, вже діє і ми маємо повний запис того, що відбувається на кордоні. Звідти ми маємо велику кількість зафіксованих спроб нелегального перетину кордону, — заявила речниця.

За її словами, до встановлення бар’єра точна кількість спроб перетину кордону була невідома.

Спочатку планувалося, що електронний бар’єр на кордоні побудують до кінця минулого року. Однак цей термін посунули далі через запізнення з постачанням тепловізійних камер.

Побудова електронного бар’єра стала відповіддю на посилення міграційного тиску з боку білоруського режиму у 2021 році.

Нагадаємо, 18 квітня Польща розпочала будівництво електронного барʼєра на кордоні з Росією. Він допомагатиме краще стежити за ситуацією.

Раніше, з метою безпеки, Польща закрила прикордонний перехід із Білоруссю «Бобрівники — Берестовиця».