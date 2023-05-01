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Агровиробники, які вирощують овочі на півдні України, постраждали внаслідок війни. Парк техники підприємства «Агроф’южн» обікрали і знищили окупанти.
Про це повідомляє видання «AgroPortal.ua».
На полях підприємства «Агроф’южн» вже почали висаджувати розсади томатів у відкритий ґрунт. Співвласник компанії «Агроф’южн» Олексій Сипко розповів, що в агропідприємстві поблизу Снігурівки були викрадені або розібрані всі машини.
— Зараз техпарк «збирають» буквально по частинах: все, що зараз є з техніки на майданчику, знаходили в місцевих людей, але більшу частину з цього відділення так і не знайшли. Росіяни, що не змогли забрати, просто розстрілювали або розбирали, — поділився підприємець.
Наразі в «Агроф’южн» потреба в лізингу сільгосптехніки становить 100 млн грн, але в Україні є проблема нестачі техніки.
— Попередньо є домовленість з «Украгролізинг» на оформлення тракторів, але з 19-ти одиниць потрібної техніки постачальник може поставити лише 5, — розповів Олексій Сипко.
Раніше повідомлялося, що компанія «Agrofusion» відновлює роботу заводів у Миколаївській області, зокрема – у Снігурівці.
Раніше стало відомо, що два заводи компанії «Agrofusion», які з початку повномасштабного вторгнення зазнали значних руйнувань, можуть відновити свою роботу на повну потужність вже в серпні цього року.
Агровиробники, які вирощують овочі на півдні України, постраждали внаслідок війни. Парк техники підприємства «Агроф’южн» обікрали і знищили окупанти.
Про це повідомляє видання «AgroPortal.ua».
На полях підприємства «Агроф’южн» вже почали висаджувати розсади томатів у відкритий ґрунт. Співвласник компанії «Агроф’южн» Олексій Сипко розповів, що в агропідприємстві поблизу Снігурівки були викрадені або розібрані всі машини.
— Зараз техпарк «збирають» буквально по частинах: все, що зараз є з техніки на майданчику, знаходили в місцевих людей, але більшу частину з цього відділення так і не знайшли. Росіяни, що не змогли забрати, просто розстрілювали або розбирали, — поділився підприємець.
Наразі в «Агроф’южн» потреба в лізингу сільгосптехніки становить 100 млн грн, але в Україні є проблема нестачі техніки.
— Попередньо є домовленість з «Украгролізинг» на оформлення тракторів, але з 19-ти одиниць потрібної техніки постачальник може поставити лише 5, — розповів Олексій Сипко.
Раніше повідомлялося, що компанія «Agrofusion» відновлює роботу заводів у Миколаївській області, зокрема – у Снігурівці.
Раніше стало відомо, що два заводи компанії «Agrofusion», які з початку повномасштабного вторгнення зазнали значних руйнувань, можуть відновити свою роботу на повну потужність вже в серпні цього року.