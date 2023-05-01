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Очаківська комунальна служба благоустрою заплатить за облаштування гумовою плиткою дитячого майданчика 598 тисяч 500 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Договір уклали без використання електронної системи з фізичною особо-підприємцем Угненко О. Г. Виконати роботи він має до 31 грудня 2023 року. Мова йде про майданчик по вулиці Слобідській.

Нагадаємо, у Миколаєві відновили дитячий майданчик по вулиці Океанівська, 36 у Корабельному районі, який раніше було пошкоджено обстрілами з боку РФ.