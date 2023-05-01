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Південно-Африканська Республіка запросить російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС через Zoom, а не особисто, після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ.
Про це пише «УП» з посиланням на Sunday Times.
«ПАР запросить Путіна взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто, після того, як Преторія звернулася за юридичною консультацією щодо своїх зобов’язань заарештувати російського лідера, якому Міжнародний кримінальний суд пред’явив звинувачення у військових злочинах», — відзначає відання.
Володимир Путін був запрошений на саміт глав п’яти країн. Йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай, та ПАР.
ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.
Нещодавня видача ордеру на арешт Путіна МКС, який звинуватив його у насильницькій депортації українських дітей з окупованої Росією території, поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.
ПАР входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов’язує її виконувати рішення МКС.
Минулого тижня президент ПАР призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.
За словами джерела видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв’язку з Москви.
Високопосадовці ПАР підтвердили, що Преторія веде переговори про це з Москвою.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються в незаконному викраденні дітей з території України.
У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що для них рішення Міжнародного кримінального суду жодного значення не мають.
Південно-Африканська Республіка запросить російського диктатора Володимира Путіна взяти участь у саміті БРІКС через Zoom, а не особисто, після того, як МКС видав ордер на арешт президента РФ.
Про це пише «УП» з посиланням на Sunday Times.
«ПАР запросить Путіна взяти участь у саміті через Zoom, а не особисто, після того, як Преторія звернулася за юридичною консультацією щодо своїх зобов’язань заарештувати російського лідера, якому Міжнародний кримінальний суд пред’явив звинувачення у військових злочинах», — відзначає відання.
Володимир Путін був запрошений на саміт глав п’яти країн. Йдеться про Бразилію, Росію, Індію, Китай, та ПАР.
ПАР відмовилася підтримати санкції проти Росії чи засудити її агресію в Україні.
Нещодавня видача ордеру на арешт Путіна МКС, який звинуватив його у насильницькій депортації українських дітей з окупованої Росією території, поставила правлячу партію ПАР у незручне становище.
ПАР входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов’язує її виконувати рішення МКС.
Минулого тижня президент ПАР призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.
За словами джерела видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті з відеозв’язку з Москви.
Високопосадовці ПАР підтвердили, що Преторія веде переговори про це з Москвою.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони звинувачуються в незаконному викраденні дітей з території України.
У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що для них рішення Міжнародного кримінального суду жодного значення не мають.