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Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту, консерварторка Алісія Кернс підтримує проведення «економічного Рамштайну» за участі тих, хто бореться за свободу України.
Про це вона написала у Твіттері.
Кернс вставила у свій твіт посилання на аналіз головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, який показує, що санкції не мали такого великого впливу на економіку Росії, як прогнозували західні країни.
— Зрозуміло, що нам не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні завадити йому фінансувати свої атаки на мирних жителів. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди для координації економічної та військової діяльності, — зазначила депутатка.
Раніше депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».
Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту, консерварторка Алісія Кернс підтримує проведення «економічного Рамштайну» за участі тих, хто бореться за свободу України.
Про це вона написала у Твіттері.
Кернс вставила у свій твіт посилання на аналіз головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, який показує, що санкції не мали такого великого впливу на економіку Росії, як прогнозували західні країни.
— Зрозуміло, що нам не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні завадити йому фінансувати свої атаки на мирних жителів. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди для координації економічної та військової діяльності, — зазначила депутатка.
Раніше депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».