Голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад британського парламенту, консерварторка Алісія Кернс підтримує проведення «економічного Рамштайну» за участі тих, хто бореться за свободу України.

Про це вона написала у Твіттері.

Кернс вставила у свій твіт посилання на аналіз головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, який показує, що санкції не мали такого великого впливу на економіку Росії, як прогнозували західні країни.

— Зрозуміло, що нам не вдалося належним чином фінансово задушити військову машину Путіна, і ми повинні завадити йому фінансувати свої атаки на мирних жителів. Ми можемо зробити це, лише якщо мобілізуємося як уряди для координації економічної та військової діяльності, — зазначила депутатка.

Раніше депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату «Рамштайн».