Президент Узбекистану Шавкат Мірзийоєв

Узбецькі офіційні особи заявили, що виборці схвалили конституційні поправки, які дозволять нинішньому президенту Шавкату Мірзійоєву залишатися на посаді до 2040 року.

Зміни були схвалені 90,2% виборців, засвідчила Центральна виборча комісія країни, пише «Радіо Свобода».

Голосування відбулося після кількох тижнів урядових закликів підтримати пропозиції змін до Конституції.

Були окремі повідомлення про порушення під час голосування. Мірзійоєв, який змінив Іслама Карімова в 2016 році, провів реформи, щоб модернізувати економіку країни. Але активісти кажуть, що життєздатної політичної опозиції досі немає, а незалежні ЗМІ суворо обмежені.

Референдум про поправки до Конституції влада Узбекистану планувала провести ще минулого року. Цьому завадили протести в автономній республіці Каракалпакстан. У новій версії конституції, що пропонувалася тоді, планувалося значно обмежити автономію республіки і позбавити її права виходу зі складу Узбекистану.

У липні 2022 року в столиці Каракалпакстану Нукусі та околицях пройшли численні акції протесту. Влада жорстко придушувала їх. У ході протестів, за даними правозахисників, загинула щонайменше 21 людина, десятки — були ув’язнені. У результаті президент Мірзійоєв запропонував зберегти суверенітет автономії Каракалпакстану.

Нагадаємо, минулого року Казахстан та Узбекистан стали негласно допомагати Росії обходити західні санкції.