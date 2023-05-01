Україна просить Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників для покращення захисту цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв’ю Kyodo News.

Міністр зазначив, що розуміє нейтралітет Японії у сферах, де пацифістська Конституція країни забороняє їй надавати зброю, аби допомогти Україні у боротьбі проти Росії.

— Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно, — сказав він, попросивши Японію надати обладнання, яке б глушило російські безпілотники та не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.