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Україна просить Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників для покращення захисту цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв’ю Kyodo News.
Міністр зазначив, що розуміє нейтралітет Японії у сферах, де пацифістська Конституція країни забороняє їй надавати зброю, аби допомогти Україні у боротьбі проти Росії.
— Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно, — сказав він, попросивши Японію надати обладнання, яке б глушило російські безпілотники та не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.
Україна просить Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників для покращення захисту цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв’ю Kyodo News.
Міністр зазначив, що розуміє нейтралітет Японії у сферах, де пацифістська Конституція країни забороняє їй надавати зброю, аби допомогти Україні у боротьбі проти Росії.
— Але ви дуже, дуже сучасна країна із засобами радіоелектронної боротьби. Нам це життєво необхідно, — сказав він, попросивши Японію надати обладнання, яке б глушило російські безпілотники та не давало їм атакувати цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.