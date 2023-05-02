Станом на 1 травня на території Миколаївської області засіяні 68% земель.

Про це на брифінгу Media Center Ukraine - Ukrinform повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Він також повідомив, що цього посівного сезону аграрії переходять на вирощування техкультур. Така ситуація виникла з декількох причин, каже Віталій Кім: через пошкоджену логістику, непрацюючі миколаївські порти та статус прифронтового регіону, через що банки не можуть перестраховувати усі ризики.

— Що стосується посівної, то трохи змінилася сама кон'юнктура. Більше технічних культур висаджують через те, що у нас пошкоджена логістика, не працюють порти і логістика «зʼїдає» багато прибутку аграріїв. Це одна з ключових проблем. Також доступ до фінансування: через те, що ми є прифронтовим регіоном і банки не можуть перестраховувати ризики. На загал більше 68% земель засіяні. Тобто окрім замінованих, які зараз активно розміновуються, – розповів Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім повідомляв, що посівна цього року почнеться вчасно, але не на всіх територіях Миколаївської області. В колишніх прифронтових районах виробники сільськогосподарської продукції не зможуть розпочати роботу, через велику кількість замінувань та нерозірваних снарядів.

Нагадаємо, що 2022 рік для аграріїв Миколаївщини видався дуже важким. Протягом минулого року було зібрано орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році. Через бойові дії аграрії Миколаївської області не змогли зібрати 40% врожаю у 2022 році.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.