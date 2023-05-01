Місцева влада разом із Миколаївською ОВА та РДА вже працюють над відновленням об’єктів критичної інфраструктури Галицинівської громади. Серед них — міст через Інгулецьку зрошувальну систему.

Представники партії «Слуга Народу» — очільник обласної організації Олександр Пасічний разом із головою Миколаївської райради Ганною Коверзнєвою, депутатом Сергієм Моторним, очільником Миколаївської РВА Максимом Кашубою та помічником Ігорем Кликовим — приїздили до цієї громади із робочим візитом, повідомляє пресслужба партії.

Галицинівська громада розташована на Херсонському напрямку, тому, коли окупанти хотіли захопити місто, вони рухалися саме через неї. На щастя, росіян вибили, але відтоді Галицинівку й сусідні села почали обстрілювати.

На сьогодні громада зазнала значних руйнувань через обстріли, але люди повертаються. До деокупації Херсону тут жили півтори тисячі людей, але нині — понад 5 тисяч.

— Близько 8 місяців у деяких селах громади не було водопостачання, електроенергії, газопостачання тощо. Волонтери, державні установи, благодійники спільними зусиллями допомагали місцевим, які лишалися попри все та не евакуювалися. Оглянув ремонтні роботи на мосту. Вражений, що ремонт планують закінчити протягом двох місяців, хоча після бойових дій тут лишилися тільки сваї, — розповів Олександр Пасічний.

Оглянули і зруйновані ворогом житлові будинки, школу та амбулаторію. Провели нараду із головою громади Іваном Назаром про нагальні потреби громади. Наразі це будівельні матеріали для ліквідації наслідків обстрілів. Крім того — відновлення роботи навчальних закладів, що своєю чергою спонукатиме людей повертатися до громади.

— Ми повинні заохочувати людей повертатися до своїх домівок, і відновлення роботи закладів освіти, медичної сфери тощо — перші кроки до цього. Домовилися про подальшу співпрацю, адже сьогодні кожен працює на своєму фронті. Разом ми працюємо на нашу Перемогу та результат! — впевнений нардеп.

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