Виконуючий обов'язки голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик має намір проаналізувати стан справ в медицині області, для чого надав доручення зібрати дані по кожній з лікарень.

Відповідне завдання поставлено за підсумками першого кварталу діяльності медзакладів області, - вказує він на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні відбулось засідання робочої групи з метою комплексного аналізу роботи лікарень. Окрім Антона Табунщика у ньому взяли участь заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, начальник обласного управління охорони здоров’я Максим Безносенко, голова комісії облради з питань охорони здоровʼя Ірина Шабільянова, заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров та начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай.

— Тримаємо на контролі медичні питання. Більш детально долучаємося, аби отримати максимальну кількість контрактів на майбутнє, зокрема доручили усім медзакладам міста та області надати інформацію про фінансову спроможність лікарень, у тому числі й за перший квартал 2023 року, - написав Антон Табунщик.

За його словами, збиратимуться фінансові показники, оцінюватимемо кадровий потенціал та досвід роботи в умовах медичної реформи під час війни. На основі зібраної інформації, влада планує визначити основні проблеми та працювати над їх вирішенням з головними лікарями.

Матеріал наданий Миколаївської обласною радою.