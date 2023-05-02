Депутатка Первомайської міської ради на Миколаївщині Олена Бойчук вирішила достроково скласти повноваження.

Про це свідчить відповідний проект рішення міської ради, що було опубліковано вчора, 1 травня, - пишуть «НикВести».

«Достроково припинити повноваження депутата Первомайської міської ради Первомайського району Миколаївської області VІІІ скликання Бойчук Олени Володимирівни - у зв’язку з її особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», - йдеться у проекті рішення Первомайської міської ради.

Зазначимо, що пленарне засідання сесії Первомайської міськради заплановане на 3 травня.

Олена Бойчук є співвласницею ресторану «Челентано» у Первомайську. Була обрана депутаткою від нині забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя».

Кілька місяців тому вона вже подавала заяву про складання мандату. Тоді у коментарі місцевому виданню «Гард.City» сказала тоді таке: «Я зрозуміла, що це не моє. Можливо, комусь буде цікавіше зайняти це місце. Для мене це був великий досвід. У 2023 році я вирішила позбутися того, що мене обтяжує, що не є моєю сферою діяльності, краще я буду кориснішою там, де я потрібна». Проте тоді сесія не розглянула її заяву, оскільки Олена Бойчук передумала.

У лютому також про складання мандату депутата Первомайської міської ради заявили Михайло Шаповаленко від «ОПЗЖ» та Ірина Фролова з «Опозиційного блоку».