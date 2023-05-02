У місті Ле-Блан-Меніль неподалік Парижа встановили скульптуру юної Анни Ярославни, королеви Франції.

Про це повідомило посольство України у Франції.

«У муніципальному парку Анни Київської міста Ле-Блан-Меніль (департамент Сен-Сан-Дені) встановили скульптуру юній Анні Київській - дочці князя Київської Русі Ярослава Мудрого і королеві Франції. Місто Ле-Блан-Меніль стало другим французьким містом після Тулузи, яке бере участь у міжнародному проєкті - "Шлях Королеви", що розпочався у древньому Києві, коли юна донька Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого Анна вирушила до далекої Франції до свого майбутнього чоловіка Генріха І», - йдеться в повідомленні.

Проєкт ініційований автором скульптури, засновником міжнародного фестивалю мистецтв Anne de Kyiv Fest Федором Баландіним. Раніше його учасниками вже стали, крім Франції, Польща, Чехія, Австрія, Німеччина, Бельгія та Люксембург.

Українське диппредставництво також відзначило, що «Шлях Королеви» у місті Ле-Блан-Меніль підкріплений тим фактом, що у 1060 році Анна Київська королівським указом передала у власність абатству Санліс Ле-Блан-Меніль. Указ, в якому вперше згадується Ле-Блан-Меніль, є засновницьким актом, який сприяв встановленню ідентичності міста.

У відкритті скульптури взяла участь радник посольства України у Франції Вікторія Гуленко. Вона зазначила, що наразі надважливим є вшанування частини нашої історії, особливо в ці тяжкі часи, коли ворог намагається знищити наші історичні зв’язки, наші спогади, нашу культуру, переписати історію та позбутися нашого існування. Вона також подякувала сенатору, меру міста та всім причетним за підтримку українського народу та за гідне місце, яке вони надали нашій спільній історії.