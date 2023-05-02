Народний депутат України, голова партії «Слуга народу» в Миколаївській області Олександр Пасічний відвідав Галицинівську громаду, оглянув наслідки обстрілів та хід відновлення пошкоджених об’єктів.

Про деталі візиту нардеп написав на своїй сторінці у Facebook.

Під час активної фази бойових дій в Миколаївській області російські війська наближались до міста Миколаєва саме через територію Галицинівської громади.

— Окупанти хотіли захопити Миколаїв і рухались через неї, але, на щастя, росіян вибили. Відтоді Галицинівку й сусідні села почали обстрілювати, — пише Олександр Пасічний.

Разом із нардепом під час візиту були голова Миколаївської райради Ганна Коверзнєва, депутат райради Сергій Моторний та очільник Миколаївської райвійськадміністрації Максим Кошуба.

— На сьогодні громада зазнала значних руйнувань через обстріли, але люди повертаються. До деокупації Херсону тут жили півтори тисячі людей, але нині – понад 5 тисяч. Вкрай важливим напрямком є моя робота у Нацраді з відновлення України від наслідків війни. Саме там розробляються найважливіші кроки будівництва нової України. Усі напрямки робити неможливо підготувати й реалізувати без врахування думок і пропозицій знизу, без співпраці з керівниками громад. Тому, вкрай важливо бувати в громадах, вислуховувати та радитись з місцевими керівниками, з людьми, — вказує Олександр Пасічний.

Близько 8 місяців у деяких селах Галицинівської громади не було водопостачання, електроенергії та газопостачання. Волонтери, державні установи, благодійники спільними зусиллями допомагали місцевим, які лишалися попри все та не евакуювалися.

Окремо нардеп оглянув ремонтні роботи на місцевому мості. Його планують завершити протягом 2 місяців. Після бойових дій від мосту лишилися тільки палі.

Раніше повідомлялось про деталі візиту Олександра Пасічного до прифронтового миколаївського міста Очаків.