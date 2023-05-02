Переговори щодо зернової угоди за посередництва ООН заплановані на 3 травня.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на неназваного українського високопосадовця. За його словами, в обговоренні братимуть участь усі сторони.

— Переговори заплановані на завтра. Усі сторони (візьмуть участь, – прим.), сподіваюся, будуть результати, – сказав співрозмовник агенції, не навівши подробиць про місце зустрічі чи її конкретних учасників.

Зернова угода була погоджена 22 липня 2022 року двома домовленостями, укладеними з одного боку Україною, Туреччиною та ООН, з іншого – Росією, Туреччиною та ООН.

Угода забезпечує вивезення зерна з українських портів у Чорному морі, а також передбачає зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції.

У березні 2023 року український віце-премʼєр Олександр Кубраков заявив, що дію угоди продовжили ще на 120 днів. МЗС Росії наполягає, що її продовжено лише на 60 днів. 28 квітня ООН надіслала РФ, Україні та Туреччині пропозиції щодо продовження «зернової угоди».

Нагадаємо, на сьогодні майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.